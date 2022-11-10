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الخميس، 10-11-2022 09:43 ص

السيرة الذاتية لمدير عام الضمان الجديد

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الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، تعيين محمد صالح سليمان الطراونة مديراً عامَّاً للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.

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وتاليا السيرة الذاتية لمدير عام الضمان الجديد:

 

• خبير اكتواري معتمد وزميل جمعية الاكتواريين الأمريكية في مجال ديمومة أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي واحتياطيات شركات التأمين واستثمار أموالها (منذ عام 2002). 


• خبير اكتواري معتمد ومرخص من قبل البنك المركزي الأردني. 


• محلل مخاطر مالية واستثمارية معتمد من جمعية الاكتواريين الأمريكية (منذ عام 2006). 


• يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للشؤون الاكتوارية والمالية والإحصائية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والتي تضم في عضويتها (176) دولة. 


• حاصل على درجة الدكتوراة (منذ عام 1991) والماجستير (منذ عام 1989) في الهندسة من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ التخصص الرئيسي في الهندسة المدنية والتخصص الفرعي في الاحصاء الرياضي بتقدير ممتاز. 


• مرخص كمهندس محترف في الهندسة المدنية(.P.E) وفي هندسة الإنشاءات (.S.E) من الولايات المتحدة الأمريكية (منذ عام 1992). 


• شغِل منصب مستشار للشؤون الاكتوارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة. 


• شغِل منذ عام 2013 ولغاية عام 2018 منصب مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير مركز الدراسات الاكتوارية فيها، والخبير الاكتواري المسؤول عن الديمومة المالية للمؤسسة. 


• خبرة تزيد عن (28) عاماً في المجال الاكتواري والمالي والاستثماري ومشاريع البنية التحتية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية في عدد من المؤسسات والبرامج المحلية والدولية منها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجامعة الأردنية والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي والوكالة الألمانية للإنماء والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ووزارة النقل الأميركية والعديد من الشركات الدولية العاملة في دول الخليج العربي. 


• عمل سابقاً أستاذاً في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية ومدير دائرة الهندسة فيها.  


• لديه ما يزيد عن (57) مقال علمي وتقرير بحث علمي منشورة في مجلات علمية دولية محكمة.

 




 

 


 

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