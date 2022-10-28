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الجمعة، 28-10-2022 03:59 م

الملكية الأردنية: لا تغيير على موعد وصول ومغادرة المسافرين

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ضرورة تأكد مسافريها من مواعيد سفرهم الحالية على الرحلات المغادرة من عمان أو مواعيد الوصول إليها وبحسب التوقيت المحلي للأردن اعتبارا من اليوم الجمعة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التأكيد في ضوء قرار مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري، بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

وقالت الملكية الأردنية، إنه لن يطرأ أي تغيير على مواعيد وصول المسافرين إلى مقاصدهم النهائية وكذلك مواعيد مغادرتهم من الوجهات العالمية على شركة الملكية الأردنية.

ودعت الشركة إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.rj.com أو الاتصال على هاتف مركز الاتصال رقم (5100000) عند وجود أي استفسار.

 




 

 


 

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