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الثلاثاء، 21-02-2023 08:49 م

الشبول يتفقد واقع الخدمات بالمراكز الصحية في البادية الشمالية الشرقية

مبنى-وزارة-الصحة


الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الأولية الدكتور رياض الشياب، اليوم الثلاثاء، عددا من المراكز الصحية في لواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال الشبول إن هذه الزيارة التي حضرها رئيس مجلس محافظة المفرق صالح الخشمان ومدير صحة محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات تأتي لتفقد واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المراكز الصحية الأولية والشاملة في لواء البادية الشمالية الشرقية وتلمس احتياجاتهم من حيث توفر الأجهزة الطبية والعلاجات.

وأضاف أن الوزارة جاهزة لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين في تلك المراكز الصحية والارتقاء بها، مشيرا إلى أن هذا التوجه نابع من فلسفة الوزارة بتأمين كافة الخدمات الصحية في المراكز الصحية بمختلف تصنيفاتها .

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