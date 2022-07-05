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الثلاثاء، 05-07-2022 05:06 م

الشريدة: الحكومة حريصة على التشاور حول مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، حرص الحكومة على التشاور مع مختلف القطاعات الاقتصادية، حول مسودة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، تمهيدا لوضع الصيغة النهائية له.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في غرفة صناعة عمان، ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاستثمار خيرو عمرو والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وصناعيين.

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