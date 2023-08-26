السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة مواطن بصعقة كهربائية داخل منزله

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

قطر: مئات المعلمين الأردنيين الجدد يلتحقون بدوام التعليم الحكومي غدا

الهند تُشدّد القيود على صادرات الأرز وتُهدّد الأسعار عالمياً

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

شردقة بالحليب تتسبب بوفاة رضيعة في الرصيفة

وزير الطاقة: البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

يوم طبي مجاني بالأغوار الجنوبية غدا الأحد

عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت، 26-08-2023 11:20 ص

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام

_copyالسير_(6)


الوكيل الاخباري - اعتبر أمين عمّان يوسف الشواربة، أن قانون السير الجديد، سيتدخل في سلوك وثقافة المواطن الأردني، المتعلقة بقيادة المركبات.

اضافة اعلان


وقال الشواربة، خلال جلسة نوعية الحياة، خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى عام على التحديث، اليوم السبت، إن قانون السير الجديد، يرغم السائقين على الالتزام بالقانون والتعليمات المتعلقة بالقيادة، معتبرا أن مخالفة القانون سيترتب عليها مخالفات مالية كبيرة.


وأشار إلى أن ذلك سيشكل ثقافة الالتزام خلال القيادة، وعدم ارتكاب مخالفات السير مضيفا قانون السير الجديد سيغير سلوك السائقين في الأردن.


وشدد على أن قانون السير يطبق بشكل عادل، على كافة السائقين في المملكة.


ولفت إلى أن الجهات المعنية، ستحلل عبر الكاميرات المنتشرة في العاصمة عمان، أسباب الازدحامات المرورية والمشاكل المرورية التي تعاني منها العاصمة، والتطرق إلى حلول مثلى لتطبيقها على أرض الواقع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202324143640560231614

الامن العام : وفاة مواطن بصعقة كهربائية داخل منزله

347679_69_1668256674

المصالحة: لهذا السبب هناك توجه لإنشاء مدينة جديدة في الأردن

قطر

قطر: مئات المعلمين الأردنيين الجدد يلتحقون بدوام التعليم الحكومي غدا

AN_481d8image_story

مضاعفة أعداد الغرف الفندقية في البترا ما "سيزيد مدة إقامة السائح"

٦

إشهار لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية البنمية

طرق-سحب-المياه-الجوفية

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

أخبار متعلقة
6202326134136114526735

تعديل على سعر تعرفة مسار لباص عمّان - تفاصيل

64ca2a52d6ca9

إطلاق خطة لإدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب

3202319151736679271793

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

5555555555

إرادات ملكية بترفيع 15 قاضٍ - أسماء

5a39cfda-5c29-476d-aacc-88e082d3cd43

اعادة تشغيل فندق عمان برادايس المملوك للضمان الاجتماعي

image

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن 25 نقطة أساس يدخل حيز التنفيذ اليوم