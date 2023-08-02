إطلاق خطة لإدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الإدارة المحلية، الأربعاء، في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان، الخطة الإقليمية لإدارة النفايات الصلبة في إقليم الجنوب.

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وأكّد أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، أهمية الخطة ودورها في التعامل السليم مع النفايات في إقليم الجنوب، مشيدا بجهود البلديات وكوادرها وكذلك الدول المانحة لما تقدمه من دعم وتمويل لتحقيق أهداف الوزارة.



ولفت إلى أن هذه الخطة ستشكل نقطة انطلاق للتعاون مع المانحين لإقامة المشاريع، حيث تبلغ كلفتها 102مليون دينار تقريبا.



وأشار إلى أهمية استدامة وديمومة هذه الخطة التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي انطلقت عام 2015، لافتا إلى إنشاء محطات تحويلية للنفايات، كما تم الانتهاء من خطتي إدارة النفايات في إقليمي الشمال والوسط.