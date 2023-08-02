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الأربعاء، 02-08-2023 09:39 ص

8 مليار دقيقة اتصال خلوية اجراها الأردنيون في 3 أشهر

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الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي في قطاع الاتصالات أن الأردنيين أجروا خلال الربع الأول من العام الحالي قرابة 8 مليارات دقيقة اتصال عبر شبكات الاتصالات الخلوية الرئيسية العاملة في المملكة.

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وقال المصدر، وفقا ليومية الغد، إن حجم الحركة الهاتفية الخلوية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي كانت مساوية أو أقل بنسبة بسيطة مقارنة بحجم الحركة الهاتفية المسجلة في الأرباع السابقة له، ولم تشهد كما يعتقد البعض أي زيادات بناء على زيادة عدد الاشتراكات الخلوية".


ووفقا لتقديرات يكون الأردنيون أجروا قرابة 89 مليون دقيقة اتصالات خلوية في كل يوم خلال الربع الأول من العام الحالي ( عبر قسمة عدد دقائق الاتصال الكلية المسجلة في الربع الأول على 90 يوما). 


وأشار المصدر، إلى أن إجمالي الحركة الهاتفية توزع على النحو الآتي، استحوذت الحركة الهاتفية المحلية على النسبة الأكبر بحوالي 97 % من إجمالي الحركة الهاتفية، والنسبة الباقية كانت للمكالمات الخلوية الدولية. 


وبالرجوع إلى بيانات سابقة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد تراجعت حركة الاتصالات المتنقلة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة طفيفة تقارب 1 % مقارنة مع حجم الحركة الهاتفية الخلوية المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي .

 




 

 


 

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