الشوبكي يتوقع تخفيض سعر تنكة البنزين في الأردن دينار إلى 1.20 دينار بتسعيرة الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - توقع الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ان تقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 4.5 الى 6 % وبواقع 5.5 قرش الى 6 قروش على كل لتر من البنزين 90 والبنزين 95 ، وتمثل انخفاض اكثر من دينار الى دينار وعشرين قرش على كل تنكة من البنزين بنوعيه خلال تسعيرة الشهر المقبل.

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وأضاف الشوبكي ان هذه التوقعات تأتي بسبب استمرار هبوط أسعار النفط ووصوله الى ادنى مستوياته منذ يناير/كانون ثاني من العام الحالي ، وكانت هذه الانخفاضات اكبر من التوقعات قبل اسبوعين و المدروسة لنهاية الشهر الحالي.



اما السولار – وفقاً للشوبكي - فالحكومة مصرة على استكمال فرض كامل الضريبة الثابتة ولذا من المتوقع إضافة 3.5 قرش على كل لتر ، بينما من المفروض ان تقوم الحكومة بتثبيت سعر الكاز في تسعيرة الشهر القادم كما اعتادت عليه في السنوات الماضية .



واعتبر الشوبكي ان اسعار السولار والكاز وصلت الى مستوى تاريخي غير مسبوق في الاردن ما أثر بارتفاع نسبي لاسعار معظم السلع والخدمات و يقلص القدرة التنافسية لبعض الصناعات الاردنية ، ويضيف اعباء جديدة على الاسر والمنازل التي تستخدم السولار والكاز في التدفئة ونحن على مشارف فصل الشتاء.



يذكر ان سعر تنكة الكاز والسولار وصل في الاردن هذا الشهر الى 15.8 دينار للتنكة المكونة من 20 لتر