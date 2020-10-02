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الجمعة، 02-10-2020 05:22 م

بعد ملاحظات عدة

الصحة : التأكد من تنزيل تطبيق أمان

وزارة الصحة 2)
وزارة الصحة


الوكيل الإخباري -طالبت وزارة الصحة مقدمي الخدمات في المنشآت العامة والخاصة التأكد من تطبيق أمان على هواتف المراجعين والزائرين فقط وعدم تفقد التنبيهات وتواريخ التعرض.

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وبينت الوزارة، أن السبب من ذلك ورورد ملاحظات عديدة تتعلق بقيام المستخدمين بحذف وإعادة تنزيله من أجل التخلص من نقاط الإلتقاء وتواريخ التعرض مما يؤثر عل فاعلية التطبيق في تنبيه المخالطين، حيث أن إزالة التطبيق تؤدي إلى حذف كافة بيانات المواقع التي يتم حفظها فقط على جهاز المستخدم دون أن تخزن في أي مكان آخر الأمر الذي يحول دون استرجاعها مرة أخرى.

 

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، خلال الأسابيع الماضية .

 

المصدر : بترا

 

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