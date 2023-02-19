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الأحد، 19-02-2023 04:50 م

الصحة تكشف ساعات برنامج التطوير المهني المستمر والجهات المعتمدة

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة الصحة أن برنامج التطوير المهني المستمر يستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن البرنامج يندرج تحت أنظمة القطاع الصحي وتنظيمات النظام الصحي في المملكة، ويربط هذا النظام بين استيفاء شروط برنامج التطوير المهني المستمر وبين تجديد رخصة المزاولة لمهن الرعاية الصحية، وتقوم فكرة البرنامج على إتمام عدد من الساعات تختلف بحسب المهنة، وهذه الساعات يجب اتمامها في فترة زمنية محددة.

وأضافت أن البرنامج يتكوّن من مجموعة أنشطة تعليمية وتدريبية وبحثية، تهدف إلى إيصال وتشارك المعلومات، وتطوير مهارات مزاول/ة مهن الرعاية الصحية المختلفة بما يتوافق مع أحدث مبادئ التعلّم.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد ساعات التطوير المهني المستمر تختلف بحسب مهن قطاع الرعاية الصحية وهي كالآتي:

- الطب البشري 60 ساعة خلال خمس سنوات
- طب الأسنان 50 ساعة خلال خمس سنوات.
- الصيدلة 50 ساعة خلال خمس سنوات.
- التمريض والقبالة 40 ساعة خلال خمس سنوات.
- المختبرات الطبية 40 ساعة خلال خمس سنوات.
- العلوم الطبية والصحية المساندة 30 ساعة خلال خمس سنوات.
- المهن الصحية الأخرى 20 ساعة خلال خمس سنوات.

وبيّنت أن الجهات المعتمدة لغايات عقد أنشطة برنامج التطوير المهني المستمر هي:

- وزارة الصحة.
- الخدمات الطبية الملكية.
- المستشفيات والمراكز المعتمدة من المجلس الطبي الأردني لغايات التعليم والتدريب.
- النقابات والجمعيات العلمية المنبثقة عنها.
- الكليات التي تدرس المهن الطبية والصحية في الجامعات الأردنية.
- منصات التعليم الالكتروني التي يتم اعتمادها من اللجنة وفق أسس ومعايير محددة لهذه الغاية.
- الجمعيات المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول.
- المجالس التي تسمح تشريعاتها الخاصة بعقد أنشطة التطوير المهني المستمر (المجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني).

 




 

 


 

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