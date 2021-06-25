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الجمعة، 25-06-2021 12:49 م

الصحة توضح حول تكليف الهواري بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي

هواري


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة أن قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بتكليف الدكتور حسن خلف الهواري للقيام بأعمال مدير مديرية الطب الشرعي، خلفا لعدنان عباس ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

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وقالت الوزارة في توضيح الجمعة، إن قرار الوزير اتخذ بناء على تنسيب أمين عام الوزارة يعتبر جزء من عملية تنقلات وتكليفات مستمرة تتخذها الوزارة حسب المقتضى لضمان استمرارية العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يخدم أهداف الوزارة ومصلحة العمل فيها.


وذكرت الوزارة أن الهواري يحمل شهادة البكالوريوس في الطب العام وحاصل على البورد الأردني في الطب الشرعي وعمل رئيساً لقسم الطب الشرعي لإقليم الجنوب منذ العام 2014، كما يحمل ايضاً درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون، وهو مدرس سريري في كلية الطب بجامعة مؤتة منذ 2014 ومدرس لمادة الطب الشرعي في كلية العلوم الشرطية منذ 2014.

 




 

 


 

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