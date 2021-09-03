الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 12:18 م

الصحة توضح حول شروط تثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الوثائق المطلوبة لتثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأردنيين المقيمين من الجنسيات الأخرى في حال الحصول عليها من دولة أخرى، و لطلب تحديد موعد الجرعة الثانية.

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وقالت الوزارة إن المطلوب التسجيل على منصة اللقاح، وإحضار صورة ورقية عن شهادة التطعيم المعتمدة والصادرة عن الدولة التي تم تلقي الجرعة الأولى للمطعوم فيها تحتوي رمز تأكيد مقروء، أو ختم وزارة الصحة من الدولة الصادرة عنها.


وأكدت على ضرورة إحضار وثيقة إثبات الشخصية (هوية أو جواز سفر) وصورة ورقية عنها.


وبينت الوزارة أنه يتم تقديم طلب تثبيت الجرعة الأولى في مدرج مستشفى الأمير حمزة وفي مديريات الشؤون الصحية للمحافظات.

 

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