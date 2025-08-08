الجمعة 2025-08-08 08:32 م
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

الجمعة، 08-08-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الجمعة، 68.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.50 لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و61.10 دينارا و.46.4 دينارا على التوالي.
 
 
