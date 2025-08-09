الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية

الوكيل الإخباري- نظّمت بلدية الطفيلة الكبرى بالتعاون مع مجلس المحافظة سلسلة من الجولات الميدانية في مختلف مناطق قصبة الطفيلة، بهدف الوقوف على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحديد الأولويات التنموية والخدمية للمرحلة المقبلة، وحصر الطرق الفرعية ومشاريع البنى التحتية والفوقية التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.

وشملت الجولات بمشاركة لجنة من المهندسين المختصين، مختلف الأحياء والمناطق الإدارية الخمس التابعة للبلدية، حيث جرى خلالها معاينة البنية التحتية، وواقع الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والإنارة للطرق والأحياء، والمرافق الخدمية، إضافة إلى الاستماع لملاحظات المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية حول أبرز التحديات والمطالب التي تفتقر لها مناطقهم، لا سيما في مجال تعبيد الطرق الفرعية.



وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور محمد الخصبة الكريمين ان الجولات جاءت في إطار تعزيز التشاركية بين الجهات المحلية والرسمية، وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، وترجمةً فعلية لنهج العمل التكاملي والتخطيط التشاركي، لضمان توجيه المخصصات المالية والبرامج التنموية إلى مواقعها الصحيحة، بما يحقق العدالة في التوزيع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع موازنة العام المقبل بكل عدالة.



ولفت إلى ان هذه الجولات خلصت إلى حصر نحو 300 ألف متر مربع من مساحات الطرق التي تحتاج إلى تعبيد وإعادة تأهيل نصفها في منطقة العيص التي تشهد كثافة سكانية وزحفا عمرانيا، لاسيما مع وجود جامعة الطفيلة التقنية ومستشفى الطفيلة الحكومي وعدد من الدوائر الحكومية، إضافة الى حصر جملة من الاحتياجات في مجالات الجدران الاستنادية والأطاريف وتصاريف المياه وغيرها.



من جهته، أشار رئيس لجنة مجلس محافظة الطفيلة، مصطفى العوران، إلى أن المجلس يضع على سلم أولوياته دعم المبادرات والمشاريع التي تنبثق من الاحتياجات الواقعية للمواطنين، مبينًا أن هذه الجولات الميدانية تشكّل فرصة حقيقية لمواءمة الخطط مع الواقع، وتوجيه الاستثمارات التنموية بما يخدم الصالح العام.



وأضاف ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة جهود متواصلة لتعزيز الحوكمة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، ورفع مستوى كفاءة الأداء المؤسسي في تقديم الخدمات، بما يعكس تطلعات أبناء محافظة الطفيلة نحو مستقبل أفضل.