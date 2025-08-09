السبت 2025-08-09 04:54 م
 

سلطة وادي الأردن تُفعّل خطة الطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن تفعيل خطة الطوارئ نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لضمان استدامة التزويد المائي للقطاع الزراعي، وشركات المياه، والشركات الصناعية.

وأكد أمين عام السلطة، المهندس هشام الحيصة، أن الخطة تشمل رفع جاهزية فرق التشغيل والصيانة على مدار الساعة، ومعالجة أي أعطال طارئة، وتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه لضمان وصول الإمدادات بالكميات والجودة المطلوبة.

ودعا الحيصة المزارعين إلى الالتزام ببرامج الري المقررة لتفادي الفاقد المائي، واستخدام طرق الري الحديثة لترشيد الاستهلاك، كما حث الشركات على تنسيق جداول سحب المياه مع كوادر السلطة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم التأثير على باقي المستفيدين.

كما دعا لغايات التنسيق إلى الاتصال بإدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى والأغوار الجنوبية من خلال مديرية التحكم دير علا على هاتف رقم  0780469438.

 
 
