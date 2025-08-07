الجمعة 2025-08-08 12:23 ص
 

الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري": حرصت على استثمار وقتي

الطالبة جود صفوان الصفدي
الطالبة جود صفوان الصفدي
 
الخميس، 07-08-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-  حصلت الطالبة جود صفوان الصفدي على المرتبة الأولى على مستوى المملكة في الفرع العلمي لامتحان الثانوية العامة لعام 2025، بمعدل 99.75%، وهي من طالبات مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة الزرقاء.اضافة اعلان


وقالت جود الصفدي لـ"الوكيل الإخباري" إنها بدأت الدراسة منذ بداية العام الدراسي، وكانت حريصة على استثمار الوقت وعدم إضاعته.

وأكدت أن أهلها دعمُوها وكانوا إلى جانبها دائمًا.

وبيّنت أنها لم تتوقّع أن تكون الأولى على مستوى الأردن.

 
 
