الاولى على المملكة لـ "الوكيل الاخباري": حرصت على استثمار وقتي

وقالت جود الصفدي لـ"الوكيل الإخباري" إنها بدأت الدراسة منذ بداية العام الدراسي، وكانت حريصة على استثمار الوقت وعدم إضاعته.
وأكدت أن أهلها دعمُوها وكانوا إلى جانبها دائمًا.
وبيّنت أنها لم تتوقّع أن تكون الأولى على مستوى الأردن.
