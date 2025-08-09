ميناء حاويات العقبة يحصل على شهادة نظام الإدارة البيئية للموانئ

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة حصولها رسمياً على شهادة نظام الإدارة البيئية للموانئ "PERS" الصادرة عن منظمة الموانئ الأوروبية "ESPO" ، ليصبح ميناء الحاويات بذلك أول ميناء في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة "EcoPorts" الأوروبية المعتمدة.

وتعد هذه الشهادة اعتماداً دولياً، بمثابة دليل واضح على التزام ميناء الحاويات بتطبيق أفضل المعايير البيئية العالمية.



ومنحت الشهادة لميناء الحاويات بناء على عملية تقييم متكاملة انطوت على مراجعة شاملة لجميع السياسات والممارسات البيئية المتبعة، بما في ذلك امتلاك سياسة بيئية متكاملة، وتوفر تحليلا شاملا للمخاطر البيئية والالتزامات القانونية، ووضوحا في الأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة، وتقديم تقارير بيئية دقيقة تعكس الواقع العملي، إضافة إلى الإفصاح حول الممارسات البيئية المطبقة داخل ميناء الحاويات، والمحافظة على نظافة بيئة العمل البحرية والبرية، والامتثال الكامل للمتطلبات البيئية.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة هارالد نايهوف "نفخر بحصولنا على هذه الشهادة، من منظمة الموانئ البحرية الأوروبية، حيث إنها تعد علامة فارقة وتؤكد التزامنا الراسخ في شركة ميناء حاويات العقبة بالمسؤولية البيئية والتميز التشغيلي"، مضيفا "بصفتنا أول ميناء في الشرق الأوسط ينضم إلى شبكة EcoPorts، نؤكد مجددًا على مسؤوليتنا في أن نكون قدوة في رسم مستقبل أكثر استدامة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بتفاني فريقنا بأكمله".



وأضاف ان هذا الإنجاز جاء إثر اجتياز ميناء الحاويات لمعايير عملية التدقيق الخارجية الصارمة، التي امتدت لفترة طويلة وشملت مراجعة تفصيلية لجميع الإجراءات والوثائق، حيث تم تقديم أكثر من 64 دليلاً داعماً أكد التزام ميناء الحاويات بتطبيق عناصر النظام البيئي المعتمد من منظمة الموانئ الأوروبية.