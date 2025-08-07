الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

قراءة في نتائج التوجيهي.. سيطرة كاملة للإناث ومدارس العاصمة على قوائم الأوائل

الخميس، 07-08-2025 07:59 م
الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2025 أن غالبية الطلبة الأوائل كانوا من المدارس الخاصة بحلول 15 طالبا وطالبة من أصل 23 في العاصمة عمّان بالمراتب الأولى على الرغم من حلول الطالبة جود الصفدي من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في الزرقاء على المركز الأول بالمملكة بالفرع العلمي.اضافة اعلان


وحاز 23 طالبا وطالبة من المتقدمين لامتحان التوجيهي في مدارس العاصمة على المراكز الأولى بالامتحان، فيما حل 12 طالبا وطالبة بالمراتب الأولى في مدارس المحافظات.

ووفق القوائم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للطلبة الأوائل، فقد سيطرت المدارس الحكومية على قائمة الطلبة الأوائل لعام 2025، حيث حلت 18 مدرسة حكومية بالمراتب الأولى، و15 مدرسة خاصة، بالإضافة إلى حلول طالبين اثنين من مدارس التميز.

كما أظهرت النتائج سيطرة الطالبات على قائمة الأوائل بحلول 22 طالبة في كافة الفروع (الأكاديمية والمهنية) على المراتب الأولى، فيما حل 13 طالبا بهذه القائمة من أصل 35 طالبا وطالبة.

في حين لم يحصل أي طالب على علامة 100% كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية، فيما يبدو أن غياب المعدل الكامل هذا العام يعود لتغيير نمط الأسئلة بتقليل الأسئلة الموضوعية ورفع نسبة الأسئلة المقالية، وكانت الأولى على المملكة الطالبة جود الصفدي من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في الزرقاء قد حصلت على معدل 99.75

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، في حين بلغت النسبة العامة للنجاح في "التوجيهي" 62.5% خلال العام الحالي.
 
 
