الأرصاد : الموجة الحارة مستمرة وهذه أعلى 10 مناطق حرارة في المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة، مؤكدةً مراقبة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وداعيةً المواطنين، خصوصًا في ساعات الظهيرة، إلى تجنّب التعرّض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية #احمِ_نفسك_من_الحر عبر منصات الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إطار متابعة تأثير الموجة الحارة، رصدت الإدارة أعلى عشر محطات جوية سجّلت درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم حتى ساعة إعداد هذا التقرير، وكانت على النحو التالي: