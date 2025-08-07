الأولى على الأدبي لـ "الوكيل الإخباري" : لم اتوقع أن أكون الأولى واطمح بالدراسة في كلية اللغات

الوكيل الإخباري- حصلت الطالبة فرح غالب إبراهيم الفقيه على المركز الأول في الفرع الأدبي بمعدل 99.25%، من مدرسة عين غزال الثانية المختلطة التابعة لمديرية تربية الرصيفة. اضافة اعلان





وقالت فرح الفقيه لـ"الوكيل الإخباري"،انها سعيدة بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنها تطمح للدراسة في كلية اللغات في المرحلة الجامعية.



وقالت الفقيه إنها اعتمدت على تنظيم وقتها بشكل أساسي خلال العام الدراسي، كما لجأت إلى الدروس الخصوصية لتعزيز فهمها للمواد الدراسية.



وأضافت: "لم أتوقع أن أكون الأولى على الأردن، لكنني كنت واثقة بأنني سأكون من بين الأوائل."