الأولى على الأدبي لـ "الوكيل الإخباري" : لم اتوقع أن أكون الأولى واطمح بالدراسة في كلية اللغات

وقالت فرح الفقيه لـ"الوكيل الإخباري"،انها سعيدة بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنها تطمح للدراسة في كلية اللغات في المرحلة الجامعية.
وقالت الفقيه إنها اعتمدت على تنظيم وقتها بشكل أساسي خلال العام الدراسي، كما لجأت إلى الدروس الخصوصية لتعزيز فهمها للمواد الدراسية.
وأضافت: "لم أتوقع أن أكون الأولى على الأردن، لكنني كنت واثقة بأنني سأكون من بين الأوائل."
-
أخبار متعلقة
-
"لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك
-
قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة
-
مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية
-
اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
المومني: شاحنات المساعدات تصل إلى القطاع خلال 36 ساعة بسبب المعيقات الإسرائيلية
-
تجربة إخلاء وهمية في مديرية أوقاف إربد الثانية
-
مطاردة في عمّان تنتهي بالقبض على شخص أطلق النار على آخر في الكرك