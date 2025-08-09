تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

وأكّد اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح تنسجم وتوجّهات النزلاء وتساعدهم في إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح.
وأشار إلى أنّ نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل (85،70) هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التي تم وضعها ويتم مراجعتها باستمرار وتحديثها وإضافة برامج جديدة تهدف إلى توفير متطلبات العيش الكريم للنزلاء، وتمكينهم من تعديل سلوكهم وامتلاك القدرات اللازمة للانخراط في المجتمع كأفراد منتجين بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وعودتهم لحياتهم.
وقدّم مدير الأمن العام الشكر والتقدير لكافة العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم في تطبيق السياسات الإصلاحية وعلى رأسها التعليمية والتي آتت أكلها اليوم بعد نجاح هذا العدد من النزلاء، مبينًا ضرورة إيجاد سبل جديدة لمساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني مستقبلاً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
