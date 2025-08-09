السبت 2025-08-09 04:54 م
 

تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

ا
أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 02:21 م

الوكيل الإخباري- أوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة بتكريم 42 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة لهذا العام 2025 بنجاح .

اضافة اعلان


وأكّد اللواء الدكتور المعايطة أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح تنسجم وتوجّهات النزلاء وتساعدهم في إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح. 

وأشار إلى أنّ نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل (85،70) هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التي تم وضعها ويتم مراجعتها باستمرار وتحديثها وإضافة برامج جديدة تهدف إلى توفير متطلبات العيش الكريم للنزلاء، وتمكينهم من تعديل سلوكهم وامتلاك القدرات اللازمة للانخراط في المجتمع كأفراد منتجين بعد خروجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل وعودتهم لحياتهم.

وقدّم مدير الأمن العام الشكر والتقدير لكافة العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم في تطبيق السياسات الإصلاحية وعلى رأسها التعليمية والتي آتت أكلها اليوم بعد نجاح هذا العدد من النزلاء، مبينًا ضرورة إيجاد سبل جديدة لمساعدة النزلاء الناجحين على متابعة دراساتهم، ومتابعة تأهيلهم العلمي والمهني مستقبلاً وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

عربي ودولي الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

من موقع الحادث

عربي ودولي استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

ت

الوفيات وفيات السبت 9-8-2025

ن

منوعات عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي

ا

أخبار محلية مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

ل

أخبار محلية بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

ل

أخبار محلية مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة

h

فلسطين 39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة