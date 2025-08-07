الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن

لقطة من المقطع المصور
لقطة من المقطع المصور
 
الخميس، 07-08-2025 08:54 م
الوكيل الإخباري-   اندلع حريق، مساء الخميس، في أحد معارض الديكورات الحجرية الواقعة قرب الدوار الثامن بالعاصمة عمّان.اضافة اعلان


ووثق فيديو من شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.

و لم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة الكاملة على النيران.
 
 
