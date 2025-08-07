فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن

ووثق فيديو من شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.
و لم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع أي إصابات بشرية نتيجة الحريق، في حين تواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة الكاملة على النيران.
حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن العاصمة عمان #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/QJHMOsBYKR— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 7, 2025
