السبت 2025-08-09 04:55 م
 

وزير الصحة: حصول المواطنين على الخدمات الصحية أولوية لا يمكن التهاون فيها

السبت، 09-08-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري- اطّلع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، على واقع الخدمات الصحية المقدّمة في مستشفى الطوارئ بمستشفيات البشير.اضافة اعلان


وأكد الدكتور البدور خلال الزيارة حرص الوزارة على ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، مشدداً على أن هذا الأمر يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

واستمع الوزير إلى عدد من الملاحظات والمطالب التي طرحها المواطنون والمراجعون، إلى جانب الملاحظات التي قدمها مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات ومدير مستشفى الطوارئ الدكتور حسام المرازيق والكوادر الطبية والإدارية العاملة في طوارئ مستشفيات البشير، مشيراً إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتغذية الراجعة لتحسين جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل.

وأكد الدكتور البدور أن هذه الزيارة سيتبعها زيارات أخرى لمتابعة الملاحظات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر الصحية والإدارية المختلفة في مستشفيات البشير ومثمناً التزامهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية رغم التحديات وضغط العمل المستمر.
 
 
