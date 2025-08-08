الجمعة 2025-08-08 08:32 م
 

تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 08-08-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   قالت شركة توزيع الكهرباء إن اتباع ثلاث خطوات بسيطة يمكن أن يخفض فاتورة التكييف بنسبة 20 إلى 30%. وتشمل هذه العادات تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل المكيف، واستخدام الستائر العازلة لمنع أشعة الشمس من تسخين المنزل. وأكدت دراسات محلية أن العزل الحراري يقلل استهلاك التبريد بنسبة 20%. اضافة اعلان
 
 
gnews

