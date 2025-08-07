رسمياً اعلان نتائج امتحان التوجيهي - رابط

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب
-
عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي
-
الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة
-
ازدحامات مرورية في عمان
-
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
-
ضبط 839 متسولًا خلال تموز الماضي
-
الشواربة يوعز برفع جاهزية الامانة والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية