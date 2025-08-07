رسمياً اعلان نتائج امتحان التوجيهي - رابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" .

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.