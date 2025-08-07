الخميس 2025-08-07 06:12 م
 

رسمياً اعلان نتائج امتحان التوجيهي - رابط

تفعيل رابط نتائج التوجيهي
تفعيل رابط إعلان نتائج امتحان التوجيهي
 
الخميس، 07-08-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  اعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" .

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة، للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وأسماء الطلبة الأوائل، إذ يعقد المؤتمر في مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات/ الشميساني.

 

وتاليا رابط النتائج  : انقر هنا 

 
 
