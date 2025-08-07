وفاة الشاب محمد أبو شرار بإطلاق نار في الكرك .. والأمن يلقي القبض على القاتل

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار بعد متابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة مباشرة التحقيقات في القضية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. حريق ضخم بالقرب من الدوار الثامن
-
قراءة في نتائج التوجيهي.. سيطرة كاملة للإناث ومدارس العاصمة على قوائم الأوائل
-
السير تضبط سائق مركبة قام بالفرار عكس السير في مادبا - فيديو
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق أشجار وأعشاب جافة قرب الدوار الثامن - فيديو
-
السير تضبط مركبات خالفت شاخصة الدوران في محيط الجامعة الأردنية
-
العثور على شخص متوفي داخل مركبته في اربد
-
هيئة الطاقة: مشاريع طاقة شمسية للأسر الفقيرة و90% من العدادات أصبحت ذكية
-
طالب يفقد وعيه خلال امتحان "الإنجليزي" لمدة 45 دقيقة .. ووالده يروي التفاصيل