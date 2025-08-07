الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

وفاة الشاب محمد أبو شرار بإطلاق نار في الكرك .. والأمن يلقي القبض على القاتل

الشاب محمد أبو شرار رحمه الله
الشاب محمد أبو شرار رحمه الله
 
الخميس، 07-08-2025 10:42 م
الوكيل الإخباري-  توفي الشاب محمد عماد أبو شرار قبل قليل، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المرج بمحافظة الكرك، في حادثة أثارت حزنًا واسعًا بين ذويه وأبناء منطقته بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام لـ"الوكيل الإخباري".اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار بعد متابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة مباشرة التحقيقات في القضية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة