وفاة الشاب محمد أبو شرار بإطلاق نار في الكرك .. والأمن يلقي القبض على القاتل

10:42 م

الوكيل الإخباري- توفي الشاب محمد عماد أبو شرار قبل قليل، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة المرج بمحافظة الكرك، في حادثة أثارت حزنًا واسعًا بين ذويه وأبناء منطقته بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام لـ"الوكيل الإخباري".





وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار بعد متابعة حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة مباشرة التحقيقات في القضية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.