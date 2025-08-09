السبت 2025-08-09 12:32 م
 

وول ستريت جورنال: نقص القوى البشرية يعرقل خطة إسرائيل لاحتلال غزة

ل
أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه إسرائيل في احتلال غزة.

اضافة اعلان


وأوردت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي توقعه باختيار عملية أكثر تدرجا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.


كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قولهم إنهم "لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية

جانب من الجاهة

مناسبات جاهة آل مصطفى وآل حمادة - صور

ا

أخبار محلية القوات المسلحة تعزز وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة في القطاع بأطراف اصطناعية

ل

أخبار الشركات شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025

لا

فلسطين مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى

ل

عربي ودولي ترامب: 15 آب سألتقي مع بوتين في ألاسكا

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة

ل

اقتصاد محلي شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي



 
 





الأكثر مشاهدة