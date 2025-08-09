وول ستريت جورنال: نقص القوى البشرية يعرقل خطة إسرائيل لاحتلال غزة

وأوردت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي توقعه باختيار عملية أكثر تدرجا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.
كما نقلت الصحيفة عن جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي قولهم إنهم "لن يعودوا إلى غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى".
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى
-
7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة
-
وزراء خارجية بريطانيا و4 دول يدينون خطة إسرائيل للسيطرة على غزة
-
مصر تدين خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة
-
الأمم المتحدة تحذر: احتلال غزة سيزيد الكارثة
-
دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
4 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة