وول ستريت جورنال: نقص القوى البشرية يعرقل خطة إسرائيل لاحتلال غزة

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين أن نقص القوى العاملة يعد من بين القيود الرئيسية التي تواجه إسرائيل في احتلال غزة.

وأوردت الصحيفة عن العميد الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي توقعه باختيار عملية أكثر تدرجا في غزة لتقليل الضغط على القوى البشرية، مشيرا إلى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود.