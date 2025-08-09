تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"

الوكيل الإخباري- بدأت مؤسسة إنجاز ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"، وهو أحد مشاريع السياسة العامة لريادة الأعمال الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بتنفيذ سلسلة من التدريبات المتخصصة في المهارات الشخصية والمهنية لـ 100 متدرب ومتدربة، بهدف تنمية المهارات الشخصية والمهنية الأساسية لديهم وتعزيز قدراتهم في بيئة العمل، وبناء قدراتهم في مجالات التواصل الفعّال، التحدث أمام الجمهور، خدمة العملاء، التفكير النقدي، العمل الجماعي، إدارة الوقت والضغوط، الإبداع، والمبادرة الذاتية.

اضافة اعلان



ويسعى المشروع إلى تمكين المشاركين والمشاركات من التعامل بمرونة وكفاءة مع تحديات بيئة العمل الحديثة، وتعزيز مساهماتهم في فرق العمل، وتحفيزهم على التطوير الذاتي المستمر بما يواكب متطلبات الأداء المؤسسي عالي الجودة.



كما يزود المشروع الخريجين الجدد بالمهارات العملية والمعرفية التي تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الشركات الناشئة عبر رفدها بكفاءات شابة مؤهلة تسهم في دعم نموها واستدامتها.



ويستضيف المشروع في المرحلة الأولى 64 شركة ناشئة من مختلف القطاعات الاقتصادية، لتكون حاضنة لتجربة تدريبية متكاملة تمتد لتسعة أشهر، يحصل خلالها المتدربون على تدريب نظري مكثف لمدة ثلاثة أشهر، يعقبه تدريب عملي داخل الشركات الناشئة لمدة ستة أشهر، يتضمن متابعة دورية لتقييم الأداء وتطوير المهارات.