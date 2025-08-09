تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"

ويسعى المشروع إلى تمكين المشاركين والمشاركات من التعامل بمرونة وكفاءة مع تحديات بيئة العمل الحديثة، وتعزيز مساهماتهم في فرق العمل، وتحفيزهم على التطوير الذاتي المستمر بما يواكب متطلبات الأداء المؤسسي عالي الجودة.
كما يزود المشروع الخريجين الجدد بالمهارات العملية والمعرفية التي تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الشركات الناشئة عبر رفدها بكفاءات شابة مؤهلة تسهم في دعم نموها واستدامتها.
ويستضيف المشروع في المرحلة الأولى 64 شركة ناشئة من مختلف القطاعات الاقتصادية، لتكون حاضنة لتجربة تدريبية متكاملة تمتد لتسعة أشهر، يحصل خلالها المتدربون على تدريب نظري مكثف لمدة ثلاثة أشهر، يعقبه تدريب عملي داخل الشركات الناشئة لمدة ستة أشهر، يتضمن متابعة دورية لتقييم الأداء وتطوير المهارات.
ويُعد المشروع منصة للتفاعل وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة والشباب الطموح، ما يسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الأردن، ويدعم تمكين الخريجين من دخول سوق العمل بفعالية. كما يشمل البرنامج تغطية كاملة للتكاليف الشهرية الخاصة بالمتدربين طوال فترة التدريب.
