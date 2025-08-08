الجمعة 2025-08-08 02:03 م
 

توضيح حول دوام المدارس

طلبة مدارس حكومية
مدارس
 
الجمعة، 08-08-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   جدد مصدر في وزراة التربية والتعليم التأكيد ان دوام المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2025-2026  يبدأ للهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب المقبل، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب .

اضافة اعلان

 

واكد المصدر ان دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول سيبدأ  يوم الأحد 24 آب المقبل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة

ذهب

أسواق ومال العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

أخبار محلية رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة