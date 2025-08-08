توضيح حول دوام المدارس

الوكيل الإخباري- جدد مصدر في وزراة التربية والتعليم التأكيد ان دوام المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2025-2026 يبدأ للهيئات التدريسية يوم الأحد 17 آب المقبل، فيما تُسلَّم الكتب المدرسية للطلبة وتُستكمل إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 آب .

