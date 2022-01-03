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الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

الإثنين، 03-01-2022 04:09 م

الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

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الوكيل الإخباري- نفى مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن يكون ما يسمى " فلورونا " مرض صعب وأكثر تعقيد من وباء فيروس كورونا. 

وقال البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" إن "فلورونا" هو اصابة الشخص بعدوى متزامنة لفيروس كورونا والانفلونزا معاً، مشيراً إلى أنه مرض قديم، وليست متحور من متحورات كورونا.

وأكد أن المصاب بهذه العدوى لا يحتاج إلى بروتوكول علاجي خاص، منوهاً إلى أن هذه العدوى تكون أقرب للرشح مع الشعور أكثر بالتعب العام.

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وأوضح البلبيسي أن لقاح كورونا يساعد على التخفيف من الاصابة، ما يوفر مناعة أعلى للشخص لمنع الإصابة بهذه العدوى. 

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