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الإثنين، 06-12-2021 09:15 ص

ارتفاع الإصابات والحذر من وصول "أوميكرون" .. الشارع الاردني يترقب قرارات حكومية

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الوكيل الإخباري - يترقب الشارع الأردني صدور قرارات حكومية جديدة بشأن التعامل مع ارتفاع اصابات فيروس كورونا ونسب الفحوص الايجابية بشكل لافت خلال الايام الماضية ، اضافة الى لجوء الحكومة لاتخاذ اجراءات تؤخر وصول المتحور الجديد "أوميكرون" الى المملكة. 

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مصدر حكومي قال إن هناك توصيات جديدة ستقدمها وزارة الصحة للحكومة بشأن الوضع الوبائي ، في وقت قال فيه مصدر في مركز ادارة الازمات في وقت سابق لـ "الوكيل الاخباري" ان المركز بصدد اعادة دراسة للقرارات السابقة ومراجعة نسب الاصابات لاعادة تقييم الوضع الوبائي وكيفية التعامل معه .


وزادت مخاوف الرأي العام من المتحور الجديد، بعد أن سُجل حالات في عدد من دول الجوار خاصة السعودية وفلسطين المحتلة، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل عن إجراءات الحكومة التي ستتخذ لمنع دخول المتحور للأردن وكيفية التعامل مع الحالات في حال تسجيلها. 


أطباء قالوا إن على الحكومة اتخاذ تدابير أكثر وقاية وتشديد، حيث دعا بعضهم إلى العودة للحجر المؤسسي واجراء الكشوفات الميدانية للجان التقصي الوبائي. 


رئيس الوزراء بشر الخصاونة ومن خلال أمر الدفاع 35 الذي قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائيَّة، وسيُعمَل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2022، ومن أبرزها ضرورة تلقي جرعتين من لقاح كورونا كشرط لدخول كل المنشآت والجامعات. 


ومن المقرر أن تُقدم وزارة الصحة توصيات جديدة بشأن الوضع الوبائي أهمها إلزامية إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا للمشاركين في أي نشاط أو حفل عام وقبل 48 ساعة من إجرائه.


وتركز جهود الخبراء للحصول على معلومات أكثر دقة حول هذا المتحور في أكثر من اتجاه أبرزها سلوكه وخطورة أعراضه وسرعة انتشاره وتفاعله مع المطاعيم.

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