الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ، أنه تم ارسال كتاب إلى وزارة النقل ، لإلزام وسائل النقل العام بإزالة الحاجز البلاستيكي ، ليصار إلى تعميمه على السائقين لاحقا .

اضافة اعلان

ولفت البلبيسي الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" أن الحاجز البلاستيكي ليس له داعٍ الفترة الراهنة، نتيجة للسعة المقعدية المعتمدة في وسائل النقل والتي تتمثل بـ 100% ، واالتي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.

ونوّه إلى أنه سيتم اتخاذ التعميم في هذا الشأن من قبل وزارة النقل على ضوء الكتاب الذي تم إرساله .

وكانت الحكومة ألزمت في وقت سابق وسائل النقل العام بوضع الحاجز البلاستيكي تحسبا من انتشار فيروس كورونا.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

