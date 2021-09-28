الصحة لـ الوكيل : قرار بإزالة الحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ، أنه تم ارسال كتاب إلى وزارة النقل ، لإلزام وسائل النقل العام بإزالة الحاجز البلاستيكي ، ليصار إلى تعميمه على السائقين لاحقا .
ولفت البلبيسي الثلاثاء لـ" الوكيل الإخباري" أن الحاجز البلاستيكي ليس له داعٍ الفترة الراهنة، نتيجة للسعة المقعدية المعتمدة في وسائل النقل والتي تتمثل بـ 100% ، واالتي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
ونوّه إلى أنه سيتم اتخاذ التعميم في هذا الشأن من قبل وزارة النقل على ضوء الكتاب الذي تم إرساله .
وكانت الحكومة ألزمت في وقت سابق وسائل النقل العام بوضع الحاجز البلاستيكي تحسبا من انتشار فيروس كورونا.
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