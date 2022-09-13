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الثلاثاء، 13-09-2022 06:42 م

الصحة: مستعدون لاستقبال إصابات انهيار عمارة اللويبدة

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الوكيل الاخباري -  قال أمين عام وزارة الصحة، الدكتور رائد الشبول، إن الطواقم الطبية وصلت للميدان في موقع انهيار المبنى السكني بمنطقة جبل اللويبدة.

وأضاف الشبول، في تصريح لـ (بترا) من موقع الحدث، أن جميع الطواقم الطبية مستعدة لأي تدخل طبي للمصابين، مبينا أنه جرى إخراج 6 مصابين حتى الساعة 5:50 مساء الثلاثاء وجرى نقلهم للمستشفى.

وأكد أن مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير مستعدان لاستقبال الحالات، وأن سيارات الإسعاف متواجدة في المكان ومجهزة بالأجهزة اللازمة.

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