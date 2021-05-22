الصحة: مطاعيم الأطفال وكورونا لم تتأثر جراء انقطاع التيار الكهربائي

الوكيل الاخباري -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، إن مطاعيم البرنامج الوطني للأطفال ومطاعيم كورونا لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي امس.واكد شركس، السبت، أنه تمت المحافظة على المطاعيم سواء مطاعيم البرنامج الوطني أو مطاعيم كورونا ضمن خطة طوارئ استباقية، جرى خلالها تفقد جميع الثلاجات ودرجات الحرارة.كما جرى نقل عدد من المطاعيم احترازيا في سيارات مبردة لأماكن تخزين مجهزة بمولدات لحفظها في درجات الحرارة المطلوبة خلال انقطاع التيار الكهربائي وتحسبا لاستمراره.وبين أن كوادر الوزارة، تفقدت جميع المولدات الكهربائية والوقود فيها ومستويات الأكسجين للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة ضمن خطة طوارئ مسبقة، مبينا أن جميع المستشفيات حافظت على عملها كالمعتاد، وعلى استمرارية عملها وصلاحية المطاعيم.