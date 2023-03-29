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الأربعاء، 29-03-2023 12:13 م

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن التعيينات في الوزارة تتم بكل شفافية ومهنية ووفق الأنظمة المعمول بها.

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وقال الصفدي، خلال رده على سؤال نيابي، تحت القبة، اليوم الأربعاء، حول تعيينات الملحقين الدبلوماسيين بالوزارة، إن التعيينات تخضع لنظام وشروط تشمل اجتياز اختبارات تقييمية ومقابلات شخصية.

وأضاف أن ما تقوم به الوزارة هو ضمان العدالة والشفافية في التعيينات من خلال وضع آليات قابلة للقياس لكل شخص يتقدم للعمل بالسلك الدبلوماسي، لافتا إلى أن الوزارة استعانت بخبرات أردنية في مجال إدارة الامتحانات وفق معايير تضعها وزارة الخارجية تضمن وجود اختبارات تحريرية ومقابلات جميعها موثقة ومصورة.

وأشار الصفدي إلى أن هناك نظام خاص لتعيين الملحقين الدبلوماسيين حيث يجب أن يتمتع الشخص بصفات وإمكانيات ومهارات مطلوبة للعمل الدبلوماسي وهي مطبقة في جميع دول العالم، وأن المقابلات الوجاهية التي تجرى للمتقدمين للعمل تجرى من قبل دبلوماسسن عملوا لعقود في وزارة الخارجية.

وبيّن أن هناك أبناء أشقاء لوزيرين حاليين في الحكومة وأبناء نواب حاليين تقدموا للوظيفة ولكن لم يتم تعيينهم لأنهم لم يجتازوا الاختبارات، مشددا على أنه لن يتم حرمان أي أردني أو أردنية من الوظيفة إذا كان يتمتع بالكفاءة والقدرات والمعارف التي يتطلبها العمل بالسلك الدبلوماسي ولن يكون هناك أي مجال للواسطات في التعيينات.

 




 

 


 

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