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السبت، 20-11-2021 07:07 م

الصفدي: لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب دبلوماسية عربية مُبادرة تقود جهود حل الأزمات الإقليمية، وتأخذ المنطقة نحو مستقبلٍ يسوده الأمن والاستقرار والإنجاز.

وأشار الصفدي إلى ضرورة تفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات الإقليمية، وذلك في كلمة ألقاها كمتحدثٍ رئيس في جلسةٍ حواريةٍ بعنوان “الدبلوماسية والردع”، والتي عُقدت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمي “حوار المنامة”، وشارك فيها وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد حسين.

وأكّد الصفدي أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يُمكن أن يتحققا من دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

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