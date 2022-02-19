الصفدي يبحث مع نظيره النمساوي توسعة آفاق التعاون

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.
كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
يلتقي الآن @AymanHsafadi وزير خارجية #النمسا @a_schallenberg، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن @MunSecConf، لبحث توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 19, 2022
🇦🇹 🇯🇴 #MSC2022 pic.twitter.com/rhJRZvAFKy
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