الصفدي يبحث مع نظيره النمساوي توسعة آفاق التعاون

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن.

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كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية.