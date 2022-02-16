الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

إيطاليا: انخفاض أعداد وفيات وإصابات كورونا اليومية

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الأربعاء، 16-02-2022 09:55 م

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

620d506341b22


الوكيل الاخباري - اعتمدت المفوضية الأوروبية معادلة شهادات كورونا الصادرة عن الأردن، واعتبارها مكافئة لشهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي (الشهادة الصحية الأوروبية)، وسيُربط الأردن بنظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالشهادة، ليدخل القرار حيز التنفيذ الثلاثاء.

اضافة اعلان

ووفق الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قُبلت شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا الأردنية كشهادة مكافئة لتلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، بعد التأكد من احتوائها على البيانات اللازمة.


ويعني القرار أن حاملي الشهادات الصادرة عن الأردن، يُمكنهم استخدامها ضمن شروط حملة شهادة كورونا الرقمية من الاتحاد الأوروبي.


وقال الاتحاد الأوروبي، إن الأردن وافق على قبول شهادة كورونا الرقمية من الاتحاد الأوروبي للقادمين من مواطني الاتحاد الأوروبي.


وبعد اعتماد الشهادات الصادرة عن الأردن ودولة بنين، أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز ارتفاع قائمة البلدان والأقاليم المرتبطة بنظام شهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي إلى 62.


ودخلت تعليمات شهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في 1 تموز/يوليو 2021، وتعدّ الشهادة دليلا رقميا على أن الشخص إما أنه تلقى اللقاح الواقي من فيروس كورونا، أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من كورونا ولديه مناعة.


ويشترط في الشهادة الصحية الأوروبية لتكون سارية أن تحتوي على:


شهادة التطعيم بعد مرور 14 يوما على الأقل ولا يزيد عن 270 يوما منذ آخر جرعة من سلسلة التطعيم الأولية أو إذا كان الشخص تلقى جرعة معززة، أو نتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) التي حصل الشخص عليها قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة أو نتيجة اختبار سريع سلبية حصل عليها الشخص قبل السفر بما لا يزيد عن 24 ساعة.

 

أو، شهادة تعافٍ تشير إلى عدم مرور أكثر من 180 يوما منذ تاريخ أول نتيجة إيجابية لاختبار (PCR).


ويجب إعفاء الأشخاص المطعّمين بالكامل وفق الشهادة من الفحوص المتعلقة بالسفر أو الحجر الصحي بعد 14 يوما من تلقي آخر جرعة من لقاح كورونا المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي.


كما يجب إعفاء الأشخاص الحاصلين على نتيجة فحص سلبية من متطلبات الحجر الصحي المحتملة، باستثناء القادمين من مناطق متأثرة بشدة بالفيروس.


وبدون امتلاك الشهادة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي قد يخضع الشخص لقيود مثل الفحص أو الحجر الصحي، ويمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض قيود السفر.


وقد حدّث الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2022، القواعد الخاصة بتنسيق التنقل الآمن والحر في الاتحاد الأوروبي، لتؤخذ في الاعتبار حالة الشخص بدلا من الوضع الوبائي على المستوى الإقليمي، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جدا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213221726544362406

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

7202117144635300252699

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

Screenshot_1

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

download

التكافل الخيرية تحتفل بتخريج المستفيدين من برنامج اللغة الانجليزية

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

الأردن يسجل أكثر من 135 الف اصابة كورونا في أسبوع

6053296f8c975

حجاوي: إصابات كورونا خلال الأسبوع الوبائي الفائت تجاوزت 112 ألف و90% يعود لمتحور أوميكرون

1020202874117908170579

الأردن يتخطى حاجز مليون و200 ألف إصابة وارتفاع ملحوظ بإشغال "العناية الحثيثة" في إقليم الوسط

78878079-b0fe-42fe-8831-ea87ff3bb5ee

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

0L5A9584

28 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لشراء لقاحات كورونا

2eiW6AEqt3xPbeicT60T5HqCg0RIxUSgokVPbUe7

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة الفحوص الإيجابية ونحو 4100 إصابة جديدة بكورونا السبت