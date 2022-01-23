رئيس الجامعة الهاشمية يلتقي وفدا من مشروع دبلوم الرعاية الصحية

الوكيل الإخباري - التقى أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الأحد، وفدا من مشروع دبلوم الرعاية الصحية الأولية المدعوم من الاتحاد الأوروبي (ايراسموس بلس) لبناء القدرات في التعليم العالي.

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وأكد الدكتور الزبون، خلال لقائه الوفد الذي ضم ممثلين عن الجامعات المشاركة بالمشروع من الباحثين والعلماء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الأوروبية، أهمية التعاون المشترك بين الأساتذة والباحثين والعلماء من مختلف الجامعات المشاركة بالمشروع بما يسهم في تنمية وتطوير الخدمات الطبية، وإنشاء برنامج دبلوم طب الأسرة الذي يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية للمجتمع. وأبدى استعداد الجامعة لتقديم الخدمات اللازمة لإنشاء البرنامج باعتبار أن الجامعة الهاشمية حاضنة للإبداع والتميز بما يحقق أهدافها وغاياتها في خدمة المجتمع المحلي والعربي على حد سواء.



وأوضح مدير المشروع الدكتور أمجد شديفات، أنه سيجري عقد ورشة عمل في البحر الميت لمدة يومين سيشارك فيها ممثلون من جامعات الاتحاد الأوروبي والجامعات الأردنية ووزارة الصحة، كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة للاطلاع على الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها للمجتمع المحلي.