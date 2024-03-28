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الخميس، 28-03-2024 05:44 م

الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي

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الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيرلندي ميهال مارتن، أكد خلاله الوزيران ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات كافية ومستدامة وفورية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.اضافة اعلان


وشدد الوزيران على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 آذار الحالي والداعي الى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الصفدي مع نظيره الإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكد الوزيران استمرار العمل والتعاون في جهود إدخال المساعدات إلى غزة.

وشكر الصفدي مارتن على موقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام، كما أكد الصفدي أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.

 




 

 


 

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