"رجال الأعمال" تثمن جهود الملك بالإنزالات الجوية لإغاثة أهالي غزة

الوكيل الإخباري - ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع الإنزالات الجوية التي قامت بها القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، بتوجيهات وإشراف جلالة الملك عبدالله الثاني، لإغاثة أهالي قطاع غزة.

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وقال الطباع في بيان اليوم الأربعاء، إن جلالة الملك يبقى دائما سندا للأشقاء في فلسطين ولم يتوان لحظة عن مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم له والدفاع عن حقوق المكتسبة.

وأضاف "أن ما يقوم به جلالة الملك في مواصلة دعم الأشقاء في فلسطين ومواصلة حشد الدعم الدولي لإيقاف العدوان الغاشم على قطاع غزة والإشراف المباشر على إرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية الكبيرة هو تأكيد على أن جلالته يقف دائما مع الشعب الفلسطيني.



وتابع "منذ بداية العدوان الغاشم على غزة كان الأردن سباقا في دعم الأهل في القطاع حيث قامت القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي بإنزالات إغاثية لقطاع غزة وكانت بتوجيهات وجهود ملكية سامية متواصلة".



وأكد الطباع أن هذه الجهود والإنزالات الإغاثية المتواصلة تمثل رسالة مفادها بأن القيادة الهاشمية تقف دائما مع القضية الفلسطينية، وهي الأقرب الى فلسطين، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني والحرية والحياة والاستقلال .