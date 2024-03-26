الثلاثاء 26-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية

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الثلاثاء، 26-03-2024 06:42 م

الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية

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الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، واعتماد آليات أكثر فاعلية لإدخال المساعدات الإنسانية والكافية إلى جميع أنحاء القطاع.

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وأكد الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية، ضرورة وقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي أقره المجلس أمس.


وشكر الصفدي بيربوك على تقديم بلادها دعماً إضافياً للأونروا بقيمة 45 مليون يورو أمس.


إلى ذلك، أجرى الصفدي أيضاً اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في سياق الجهود المستهدفة حشد موقف دولي لوقف العدوان ومواجهة الكارثة الإنسانية التي وضعت أكثر من مليون غزي في مواجهة المجاعة.

وأشار الصفدي إلى أهمية إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل، وأنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية سبيلاً لتلبية احتياجات قطاع غزة الإنسانية.


وأكد الصفدي وسيجورنيه استمرار التعاون في إدخال المساعدات إلى غزة عبر الإنزالات الجوية ومن خلال المعابر البرية أيضاً.


كما أكد الوزيران أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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