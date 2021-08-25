الصفدي يجري مباحثات مع وزير خارجية صربيا

الوكيل الاخباري - استعرض نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.



واتفق الوزيران خلال اجتماع في وزارة الخارجية على تشكيل فريق عمل يُحدد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياحية والدفاعية، واستكمال توقيع الاتفاقيات اللازمة لتشجيع التعاون في المجالات المختلفة.

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