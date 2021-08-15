الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 15-08-2021 01:04 م

الصفدي: الملك يوجه بعلاج جرحى انفجار عكار اللبنانية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن جلالة الملك عبد الله الثاني، وجه بتقديم أي مساعدة مطلوبة للأشقاء في لبنان بعد حادث انفجار خزان الوقود في عكار، في الحادث الذي أسفر عن مصرع أكثر من 20 شخصا.

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وأضاف الصفدي على “تويتر”: “أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى أشقائنا في لبنان بضحايا حادث تفجر خزان الوقود في عكار. نقف مع أشقائنا بكل الإمكانات، وبتوجيه من جلالة الملك ننسق مع الأشقاء لتقديم أي مساعدة مطلوبة، بما في ذلك معالجة الجرحى في الأردن. رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء العاجل”.

 

 




 

 


 

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