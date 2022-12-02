الصفدي يشارك بمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط

الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح أعماله رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، وتنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، بمشاركة ممثلي 58 دولة.



وثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، خلال الجلسة الافتتاحية الدور الذي يقوم به الأردن للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والتزامه الكبير في استضافة اللاجئين.

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