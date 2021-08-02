الصناعة والتجارة تدرس أسعار الألبان

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الاثنين، إنّها تعمل حاليا من خلال المديريات المختصة على دراسة أسعار الألبان، حسب مصدر في الوزارة.

وأضاف المصدر، أنها ستتخذ الإجراء المناسب بحسب القانون اذا وجدت مغالاة في الأسعار.

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الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طالبت وزارة الصناعة،الاثنين، بالتدخل الفوري والقيام بدورها الرقابي لمنع رفع أسعار الألبان وتحديد سقوف سعرية عادلة وذلك بعد قيام شركة برفع سعر منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 4% إلى 20%.



وقالت في بيان، إن "هناك اتفاقا مسبقا بين الوزارة ومصانع الألبان على قائمة أسعار استرشادية محددة العام 2019 بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك.