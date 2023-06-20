الصناعة والتجارة تنظم ورشة تعريفية حول الشراكة الصناعية التكاملية

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وصناعة عمّان وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ورشة تعريفية حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم الأردن والإمارات ومصر والبحرين.

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وتناولت الورشة تعريف القطاع الخاص بأهداف الشراكة والأهداف التمويلية لها، حيث تهدف هذه الشراكة الصناعية إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصادات هذه الدول وفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الإمكانيات المتاحة وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.



كما تم استعراض نتائج اجتماعات اللجان العليا الثلاث والتي عقدت في كل من الإمارات ومصر والأردن ونتج عنها توقيع اتفاقيات في قطاعات الأدوية والأغذية والكيماويات والسيارات، ويتم الان التحضير لعقد الاجتماع الرابع للجنة العليا في دولة البحرين.



تهدف هذه الورشة إلى تعريف القطاع الصناعي الأردني بالشراكة الصناعية التكاملية والفرص التي من الممكن فتحها أمام الصناعة في الأردن والدول الثلاث.