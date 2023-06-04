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الأحد، 04-06-2023 02:14 م

ارتفاع صادرات تجارة عمان 68.4 % خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات التجارية لغرفة تجارة عمان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، بنسبة 68.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات احصائية ارتفعت الصادرات من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الماضية ، الى نحو 571 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت المعطيات الإحصائية التي تصدر شهريا، إلى ارتفاع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 14.8 % مسجلة 12474 شهادة، مقابل 10869 شهادة للفترة نفسها من 2022.

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ولفتت إلى أن شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان كانت لغايات تصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية للعديد من البلدان في مقدمتها المملكة العربية السعودية بعدد 2499 شهادة، الإمارات العربية المتحدة 1678، العراق 777، مصر 340، سويسرا 9 شهادات.

ومن حيث القيمة بلغت حصة العراق من الصادرات 206 ملايين دينار، الأمارات 112 مليونا، سويسرا نحو 72 مليونا، مصر 40 مليونا، فالسعودية 31 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر الخمسة على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 230 مليون دينار، المنتجات العربية نحو 55 مليونا، المنتجات الزراعية 53 مليونا، الصناعية 52 مليونا، فيما توزعت باقي الصادرات على منتجات اخرى.

 




 

 


 

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