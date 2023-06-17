السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 02:26 م

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

1687000387322


الوكيل الإخباري - قال السفير الإماراتي لدى الأردن، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن الإمارات والأردن لديهما رؤية مستقبلية مشتركة تُسهم في التقارب الاقتصادي والتكامل الاستثماري.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت، جاءت تصريحات السفير، الرئيس الفخري لمجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي، خلال حفل أقامه المجلس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن الـ77، وزواج سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.


وحضر الحفل، الذي جرى برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عدد من المستثمرين الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات.


وأشاد السفير بعمق العلاقات الإماراتية الأردنية بمختلف المجالات، وحرص البلدين الشقيقين على تطويرها والبناء عليها خدمة للمصالح المشتركة وبما يعزز العلاقات الثنائية.


وكان الفايز قد كرم خلال الحفل، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين وعددًا من المسؤولين والدبلوماسيين في دولة الإمارات، الذين شكّلوا منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين.


وثمن الفايز في تصريحات صحفية المستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الإماراتية، مقدمًا شكره لدولة الإمارات على ما تقدمه من رعاية واهتمام للأردنيين المقيمين على أرضها.


وتمنى للإمارات دوام التقدم والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1687005739991 (1)

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

bd569f6a-0d46-4a7c-998e-cf4b96f6aec4

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

azCRPWnOV33M7DzuAQEcbUzIyngS7d6blDNbDMJa

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

0L5A8804

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

1686999698526

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

354247939_2608192705995494_5229385273129241089_n

وفاة وكيل أمن عام فهد الضمور دهساً أثناء عمله في المفرق

أخبار متعلقة
4 (5)

فيديو.. الإمساك بأطول أفعى فلسطين في الأردن طولها متر و٦٠ سم

WhatsApp Image 2023-05-24 at 11.11.45 AM

الهواري للصحة العالمية: آثار اللجوء السوري على الأردن ما زالت ماثلة

WhatsApp Image 2023-05-23 at 9.33.42 AM

جامعة الأميرة سمية تحتفل بعيد الاستقلال

0L5A8806

الأردن يؤكد استعداده لدعم فلسطين بمجالات الطاقة والكهرباء

63820366426682057713

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياً

0L5A2396

الشبول: على المرأة الأردنية الإيمان بنفسها لكسب الرهان