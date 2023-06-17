آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

الوكيل الإخباري - قال السفير الإماراتي لدى الأردن، الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن الإمارات والأردن لديهما رؤية مستقبلية مشتركة تُسهم في التقارب الاقتصادي والتكامل الاستثماري.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لمجلس الأعيان، اليوم السبت، جاءت تصريحات السفير، الرئيس الفخري لمجلس رجال الأعمال الأردني - الإماراتي، خلال حفل أقامه المجلس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمناسبة ذكرى استقلال الأردن الـ77، وزواج سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.



وحضر الحفل، الذي جرى برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عدد من المستثمرين الأردنيين والإماراتيين في دولة الإمارات.



وأشاد السفير بعمق العلاقات الإماراتية الأردنية بمختلف المجالات، وحرص البلدين الشقيقين على تطويرها والبناء عليها خدمة للمصالح المشتركة وبما يعزز العلاقات الثنائية.



وكان الفايز قد كرم خلال الحفل، عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والأردنيين وعددًا من المسؤولين والدبلوماسيين في دولة الإمارات، الذين شكّلوا منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين.



وثمن الفايز في تصريحات صحفية المستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الإماراتية، مقدمًا شكره لدولة الإمارات على ما تقدمه من رعاية واهتمام للأردنيين المقيمين على أرضها.



وتمنى للإمارات دوام التقدم والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.