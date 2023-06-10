الأردن ومصر يوقعان اتفاقا لاستخدام البنى التحتية للغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري - وقع الأردن ومصر اليوم السبت، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في البلدين يستخدم بموجبه الجانب المصري وحدة التخزين والتغييز العائمة في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة.



وتم التوقيع برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ومسؤولين من البلدين.



ووقع الاتفاق مدير عام شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) المهندس أمجد الرواشدة وعن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) رئيس الشركة الدكتور مجدي جلال.



وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان الهدف الرئيس من الاتفاقية هو الاستفادة من موارد البلدين بكفاءة اعلى وكلفة اقل، مؤكدا ان استخدام الباخرة العائمة في العقبة سيكون حتى نهاية عقد استئجار الباخرة بنهاية عام 2025 وبعدها سيتم استخدام وحدة التغييز الشاطئية التي تنفذها الوزارة حاليا.



وقال ان الوزارة بمرحلة طرح العطاءات لهذه الوحدة وسيكون خلال الشهرين المقبلين تصورا حول مدى ايفاء التصاميم لاحتياجات البلدين لافتا الى اطلاق الحكومة الأردنية للبرنامج الوطني لايصال الغاز الطبيعي للمصانع من خلال طرح عطاء ايصال الغاز الطبيعي الى مدينة الروضة الصناعية في منطقة معان والمدينة الصناعية في منطقة الموقر الصناعية، والبدء بمشروع ايصال الغاز الى المنازل في مدينتي عمان والزرقاء ، داعيا الشركات المصرية ذات الخبرة الطويلة للاستثمار في هذين المجالين.



وثمن الوزير الخرابشة العلاقة الاستراتيجية والمتميزة في مجال الطاقة بين الجانبين مؤكدا أهمية الاتفاقية الموقعة اليوم في استفادة الجانب المصري من البنية التحتية الاردنية باستغلال باخرة الغاز العائمة في ميناء الشيخ صباح في العقبة لتحقيق التشاركية والكفاءة في العمل وتقليل الكلف على الجانبين.



ووصف العلاقات الأردنية –المصرية بانها استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات خاصة التعاون الطاقي مؤكدا ان لدى البلدين خبرات متراكمة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة وتعظيمها خاصة وان لدى البلدين بنى تحتية متميزة في مجالات الطاقة.



من جانبه قال الوزير الملا ان لدى مصر خبرات في تطبيقات متعددة لاستخدام الغاز المنزلي من قبيل استخدام الغاز المنزلي وستعمل مصر على تعظيم استفادة الأردن من هذه الخبرات مؤكدا أهمية التعاون الأردني المصري في تنفيذ عدد من المشاريع تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.



وقال ان لدى مصر مشروعات متعددة تتعلق بكفاءة استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري مؤكدا ان للغاز الطبيعي أولوية قصوى في هذه المشروعات خاصة الصناعية منها.



وعن الاتفاق قال المهندس الرواشدة في تصريح صحفي انه يأتي في اطار التعاون المشترك بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في قطاع الطاقة في ظل التوجيهات الحكومية وضمن خطة شركة الكهرباء الوطنية لتخفيض كلف تشغيل النظام الكهربائي الأردني وتعزيز امن التزود بالطاقة في البلدين.



ووفق المهندس الرواشدة اشتمل الاتفاق على شروط فنية وتجارية تضمن حقوق الطرفين وتعود عليهما بالفائدة لافتا الى ان الاتفاق يتيح للجانب المصري استخدام وحدة التخزين والتغييز العائمة الراسية في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة خلال المدة المتبقية من عقد استئجار الباخرة العائمة والذي ينتهي في منتصف عام 2025.



وأضاف، بموجب الاتفاق يتم تزويد الجانب الأردني بالغاز الطبيعي المسال من جمهورية مصر العربية، وإعادة ضخ جزء من كميات من الغاز الطبيعي عند الحاجة إلى جمهورية مصر العربية من خلال خطوط الأنابيب الممتدة بين البلدين.



وعن الفوائد المرجوة من الاتفاق قال الرواشدة انه يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة بالإضافة إلى حماية شركة الكهرباء الوطنية من تقلبات الأسعار العالمية في حال حاجتها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.

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واكد أهمية الاتفاق الذي يأتي في سياق الجهود المبذولة من شركة الكهرباء الوطنية وسعيها لتخفيض تكاليف تشغيل النظام الكهربائي لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.



وحضر حفل التوقيع امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام والمساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري ومساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس احمد الدهني والمهندس فؤاد رشاد مدير عام شركة فجر الاردنية المصرية.